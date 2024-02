Studniówka to wyjątkowe wydarzenie, które kończy etap nauki średniej i rozpoczyna nowy rozdział w życiu młodych ludzi. To wieczór pełen emocji, tańca i niepowtarzalnych chwil. W piątek, 9 lutego swój bal maturalny przeżyli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, którzy bawili się w "Klimkowej Osadzie".

Na balu bawiło się ponad 100 osób - uczniowie, osoby im towarzyszące, dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice. Maturzyści rozpoczęli ten wyjątkowy wieczór od podziękowań dla dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, Katarzyna Nowak- Pierszalska.

- Kolejny rocznik naszego "Słowaka" zbliża się do końca edukacji. Już 3,5 roku za wami, przyznacie, że to nie było normalne 3,5 roku. Pandemia, zdalne nauczanie- to wszystko spowodowało, że wasz czas liceum był na swój sposób wyjątkowy