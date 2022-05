Święto Pieczarki 2022. Spod samiuśkich Tatr prosto do Wielichowa. Zespół Baciary porwał publiczność i to dosłownie!

Spod samiuśkich Tatr prosto do Wielichowa. Zespół Baciary porwał publiczność!

Wielichowo jest niekoronowaną stolicą pieczarkarstwa w województwie wielkopolskim. To tu zrodziła się idea organizacji Święta Pieczarki, które od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. To również jedna z największych imprez plenerowych w regionie, która za każdym razem ściąga do Wielichowa prawdziwe tłumy. Nie ma się czemu dziwić, bo lista atrakcji jest zawsze długa.

Święto Pieczarki 2022. Koncert zespołu Baciary

W pierwszym dniu świętowania do wspólnej zabawy publiczność porwał zespół Baciary. Grupa wykonała swoje największe hity, takie jak: "Żyje się raz", "Siedem czerwonych róż" czy "Jak się bawią ludzie". Nogi same rwały się do tańca, a ręce składały się do oklasków. Publiczność w Wielichowie była oczarowana góralską muzyką!