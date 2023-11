Szczęśliwy finał poszukiwań 76-latka, który zaginął podczas grzybobrania. Leśnicy przypominają o kilku ważnych zasadach

- 76-latek pojechał na grzyby ze swoim kuzynem. W pewnym momencie mężczyzna zniknął swojemu towarzyszowi z zasięgu wzorku, a ten rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Gdy to nie przyniosło efektu, zaalarmował policję

Mieszkaniec powiatu grodziskiego we wtorek, 7 listopada, udał się na grzybobranie do kompleksu leśnego na terenie gminy Rakoniewice. Około godziny 15:20 funkcjonariusze zostali zaalarmowani o jego zaginięciu. Wszczęto poszukiwania, w których uczestniczyli policjanci i strażacy.

- 76-latek został przetransportowany na badania do szpitala. Zaginiony był w stanie dobrym

Zanim pójdziemy na wycieczkę do lasu warto spisać ogólne numery alarmowe oraz numer telefonu nadleśnictwa, na terenie którego będziemy się znajdować. Pamiętajmy, by do lasu zabierać naładowany telefon komórkowy.

- Warto nauczyć się korzystać z tego, co jest w lesie. Pomocne są w takich sytuacjach słupki oddziałowe. Każdy z nich ma swój numer. Jeśli zadzwonimy na 112 i go przekażemy, leśnicy bardzo łatwo ustalą lokalizację osoby, która potrzebuje pomocy

- mówi T. Kałek.

Leśnicy zachęcają również do zainstalowania w telefonie darmowej aplikacji mBDL, która ułatwi nam określenie, w jakim miejscu się znajdujemy.

- Pamiętajmy też o odpowiednim stroju - jeśli się zgubimy i będziemy musieli czekać na pomoc, warto być przygotowanym na zmianę warunków atmosferycznych

- dodaje Tomasz Kałek z Nadleśnictwa Grodzisk.