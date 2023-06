Ten mężczyzna jest podejrzewany o pobicie. Może przebywać w Grodzisku

Policjanci z Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto nadal prowadzą postępowanie w sprawie naruszenia czynności narządów ciała i poszukują osoby podejrzanej o to przestępstwo. Do zdarzenia doszło 10 września 2022 roku w sklepie ogólnospożywczym przy ulicy Bobrzańskiej w Poznaniu.

- Tam, pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do szarpaniny w wyniku której pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci złamania kości nosa. Śledczy dotarli do nowych istotnych informacji. Okazuje się, że poszukiwany mężczyzna może przebywać w rejonie Grodziska Wielkopolskiego lub w miejscowościach pobliskich do tego terenu