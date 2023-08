"Transplantacja to życiodajna szansa". Bieg Trzech Serc ponownie będzie promować dawstwo organów

Jednym z tych wydarzeń jest "Bieg Trzech Serc", inspirujący projekt stworzony przez Romana Błażejczaka, który osobiście przeżył dwa przeszczepy serca. Jego niesamowita historia walki o życie stała się źródłem inspiracji dla wielu osób borykających się z chorobami serca. Roman Błażejczak jest również znany jako bohater programu "Spotkajmy się", prowadzonego przez Annę Dymną. Jego odwaga, siła i wiara w lepsze jutro stanowią nieoceniony wzór dla innych. Bieg Trzech Serc propaguje ideę dawstwa organów, zwracając uwagę na znaczenie tego niezwykle cennego działania dla ratowania ludzkich istnień.

- Pomysł na Bieg Trzech Serc powstał, gdy sam dwukrotnie przeszedłem transplantację serca, w mojej piersi bije trzecie serce. To był punkt zwrotny, który zainspirował mnie do działania. Moją misją jest uświadamianie społeczeństwa na temat niezwykłej i życiodajnej szansy, jaką daje transplantacja organów. Współpracuję z kampanią "Drugie Życie z Poznania", która skutecznie propaguje świadome dawstwo narządów jako skuteczną metodę leczenia. Nazwa biegu wzięła się oczywiście od mojej osobistej historii, gdzie trzy serca stanowią mocne symbole tej wyjątkowej sztafety. Mój zamiar to nie tylko zaangażowanie osób po transplantacji, lekarzy, ale także zaproszenie innych wspaniałych organizacji, stowarzyszeń i kampanii społecznych takich jak Drużyna Szpiku, Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Poznań, Kampania Społeczna Drugie Życie, SPS Warszawa i wiele innych. Te organizacje odgrywają kluczową rolę w edukacji i uświadamianiu społeczności na temat dawstwa organów. Bieg Trzech Serc oferuje nie tylko emocjonujący aspekt sportowy, ale także edukację w zakresie świadomego dawstwa narządów. Wierzę, że zmiana mentalności społeczeństwa w kwestii transplantacji jest kluczowa, gdyż to właśnie ta metoda ratuje życie i podnosi jego komfort