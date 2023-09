Uczniowie ZST uczcili pamięć ofiar sowieckiej agresji na Polskę

17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych.

- To jedna z najczarniejszych dat w polskiej historii. Na terytorium Polski rozpoczęła się okupacja sowiecka, która w niedługim czasie doprowadziła do ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacji Polaków na wschód. 84. rocznica sowieckiej agresji na Polskę to okazja do upamiętnienia grodziskich bohaterów, ofiar rosyjskiej inwazji - przypomina Sebastian Tuliński, nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W piątek, 15 września, w ZST odbył się wykład dyrektora poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Rafała Reczka pt. "17 września 1939". W spotkaniu wzięła udział również dyrektor szkoły, Magdalena Ambrozik. Następnie uczniowie klasy mundurowej 1AT z nauczycielami Rafałem Maluśkim i Sebastianem Tulińskim udali się na spacer historyczny po Grodzisku śladami II wojny światowej, podczas którego odwiedzili miejsca upamiętniające m.in. harcmistrza Jana Skrzypczaka, powstańca wielkopolskiego Antoniego Janusa, Miejsce Pamięci Zbrodni Katyńskiej, Młyniewo i Pomnik Wdzięczności.