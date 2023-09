Ukradł biżuterię i sprzedał w lombardzie. Podczas zatrzymania ujawniono narkotyki

W minionym tygodniu funkcjonariusze wydziału kryminalnego zatrzymali nastolatka podejrzewanego o kradzież biżuterii na szkodę mieszkanki Siedlca. Straty poniesione w wyniku działania sprawcy wycenione zostały przez kobietę na 5000 złotych.

- Pierwsze ustalenia poczynione przez policjantów wskazywały na to, że sprawcą kradzieży może być znajomy kobiety, który w zamian za pomoc w drobnych pracach domowych od pewnego czasu u niej zamieszkiwał. Policjanci weryfikując tą informację pojechali do Godziszewa, do domu jego ojca, gdzie miał przebywać. Na miejscu okazało się, że poszukiwany przez policjantów mężczyzna rzeczywiście tam był. Podczas rozmowy z policjantami przyznał się do kradzieży, wyjaśnił też, że skradzione złoto sprzedał w jednym z wolsztyńskich lombardów