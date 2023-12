Wyjątkowa szopka znów powstała w Karczewie. W tym roku jest większa, bogatsza i zachwyca jeszcze bardziej niż w poprzednich latach!

Żywą szopkę w Karczewie tworzy ponad 100 zwierząt!

- To na razie niespodzianka

- mówi Paweł Leśniczak.

Przy szopce powstała też świąteczna instalacja, która tworzy wspaniałe tło do pamiątkowych, rodzinnych fotografii. Z roku na rok jest tu coraz piękniej!

Cała rodzina z niecierpliwością wyczekuje na gości. Brama jest cały czas otwarta, a właściciele serdecznie zapraszają do zwiedzania. Całość robi naprawdę imponujące wrażenie. To prawdziwa atrakcja dla odwiedzających - zarówno dzieci jak i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny, ale istnieje możliwość wrzucenia datku do skarbonki znajdującej się przy żłobku. Uzbierana kwota tradycyjnie już zostanie przeznaczona na szczytny cel. Szopka bożonarodzeniowa w Karczewie będzie otwarta do 22 stycznia włącznie, w godzinach od 9 do 20.