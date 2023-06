W miejscu spalonej świątyni stanął obelisk. "To historia, której nie można zapomnieć"

- mówią.

Sołtys Arkadiusz Kowalczak wyjaśnia, że pod wrażeniem zebranych przez Jędrzeja Czechowskiego informacji było wielu mieszkańców.

Pamiątkowa tablica umieszczona na okazałym kamieniu ma przypominać tragiczną historię świątyni. Obelisk stanął w miejscu spalonego kościoła w sobotę, 24 czerwca, ale to jeszcze nie koniec. Sołtys Arkadiusz Kowalczak wystąpił do gminy Rakoniewice o możliwość sfinansowania pamiątkowej tablicy, która miałaby stanąć w pobliżu obelisku.

- Zależy nam na tym, żeby umieścić na niej historię świątyni. To byłby trwały ślad tych wydarzeń, o których jako mieszkańcy powinniśmy pamiętać. To historia, która jest najbliżej nas i nie możemy pozwolić na to, żeby o niej zapomnieć