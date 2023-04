W parafii świętej Faustyny odbyło się uroczyste poświęcenie pokarmów wielkanocnych

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w kulturze chrześcijan. Upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielką Sobotę tradycyjnie niesiemy koszyczki na poświęcenie do kościoła, a wielkanocne świętowanie rozpoczyna podzielenie się z bliskimi poświęconymi pokarmami na wielkanocnym śniadaniu.

W Wielką Sobotę, która w tym roku wypada 8 kwietnia, wierni ze Słocina i okolic wybrali się ze swoimi koszyczkami, by poświęcić potrawy, które znajdą się na stole wielkanocnym podczas niedzielnego…

Święconka 2023 w Grodzisku. Święcenie potraw w parafii pw. św. Faustyny

Mieszkańcy Osiedla Wojska Polskiego i okolic tłumnie wybrali się na święcenie potraw. Tradycyjny koszyczek na święconkę jest wykonany z wikliny lub słomy w naturalnej kolorystyce, a w środku wyściełany elegancką białą serwetką. Dekorujemy go bukszpanem, a wewnątrz umieszczamy pokarmy i wielkanocnego baranka. Koszyczek ze święconką to jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę ma długą tradycję i jest to zwyczaj wyjątkowy.