Wielka przygoda maluchów, czyli nocowanie w Przedszkolu Krasnala Hałabały Ania Borowiak

Noc spędzona w przedszkolu to wielka atrakcja, ale też okazja do kształtowania samodzielności. Przede wszystkim to jednak dobra zabawa, o czym przekonały się dzieci z grupy „Sowy” oraz „Biedronki”.