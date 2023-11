"Witchcraft and wizardry week". Ogólnopolski projekt w szkole w Kąkolewie

Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Andrzeja Grubby w Kąkolewie mogli poczuć się jak prawdziwi czarodzieje. Przez cały tydzień brali udział w lekcjach prosto z Hogwartu, takich jak zaklęcia, eliksiry, obrona przed czarną magią, zielarstwo oraz wróżbiarstwo. W ciągu całego tygodnia uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w rozwiązywaniu zagadek logicznych w języku angielskim.

- To projekt przeznaczony dla uczniów klas od 3 do 8. (...) Każdego dnia, jeszcze zanim przeszłam przez próg szkoły, uczniowie pytali o to, kiedy będzie kolejna zagadka. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, co bardzo mnie cieszy