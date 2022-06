XV Motopiknik w Wielichowie: Przejazd parady motocyklowej oficjalnie otworzył tegoroczną edycje!

W niedzielę, 26 czerwca, na Moto-Stacji w Wielichowie zorganizowano piętnastą edycje Motopikniku. Co roku do Wielichowa przyjeżdżają motocykliści z powiatu grodziskiego i sąsiednich miejscowości. Nie bez powodu, bo Motopiknik to impreza wyjątkowa, która nie tylko integruje środowisko motocyklowe, ale też promuje wartości krajoznawczo-turystyczne ziemi wielichowskiej.

Tradycyjnym punktem programu jest parada motocyklowa. Oglądało ją wielu mieszkańców okolicy. A właściciele swoich często niepowtarzalnych motocykli dumnie prezentowali swoje maszyny. Program bogaty był w mnóstwo atrakcji, które idealnie uzupełniały to wydarzenie.