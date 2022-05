Z najlepszymi życzeniami dla pracowników biblioteki

Bibliotekarze i bibliotekarki to przewodnicy czytelników po książkowym królestwie. Co roku w maju obchodzą swoje święto, którego celem jest podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji a także zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów naszego społeczeństwa. To także coroczna okazja do złożenia życzeń i podziękowań pracownikom bibliotek za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju kultury i edukacji.

Dziś biblioteki to nie tylko regały zapełnione książkami. To często centra życia kulturalnego całych miejscowości, w których organizowane są liczne wydarzenia towarzyszące czytelnictwu.

Tradycyjnie z okazji Dnia Bibliotekarza burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska wraz zastępcą Ewą Kasperską oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Wielichowa Genowefą Feldgebel odwiedziły Bibliotekę w Wielichowie.

Bibliotekarzom złożyły najserdeczniejsze życzenia i gratulacje. Podziękowały za dotychczasowe zaangażowanie w działaniu na rzecz czytelnictwa i kultury słowa na terenie gminy Wielichowo. Życzyły także wytrwałości w dalszej pracy, sukcesów w realizacji wszystkich celów i zamierzeń.