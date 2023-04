Zabytkowa stara trybuna wymaga remontu. Gmina stara się o 3 miliony dofinansowania

Wśród stojących przed gminą zadań związanych ze stadionem jest między innymi remont starej trybuny. Ze względu na zły stan techniczny, obiekt jest wyłączony z użytkowania. To jeden z zabytków, którego historia sięga 100 lat i który bez dwóch zdań wyróżnia grodziski stadion na tle innych takich obiektów w całym kraju.

Na mocy podpisanego 21 marca 2022 roku aktu notarialnego gmina Grodzisk Wielkopolski stała się właścicielem części stadionu przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich. To ogromna część sportowej historii i tradycji miasta, ale i spore wyzwanie.

Gdy o losy starej trybuny pytaliśmy we wrześniu ubiegłego roku burmistrz podkreślał, że to symbol Grodziska Wielkopolskiego i jeśli nie zostanie wyremontowana to najprawdopodobniej się zawali. Równolegle - jak podkreślał Piotr Hojan - trwały prace związane z przeprowadzeniem ekspertyzy, która miała określić, w jakim stanie jest zabytkowa część grodziskiego stadionu. Poszukiwano też programu, w ramach którego gmina mogłaby ubiegać się o dofinansowanie prac remontowych. I pojawiło się światełko w tunelu.