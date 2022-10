"Zapal znicz pamięci". Grodziskie LO po raz kolejny dołączyło do ogólnopolskiej akcji

Już od wielu lat grodziski "Słowak" przyłącza się do akcji upamiętniającej ofiary hitlerowskiego terroru, które zginęły w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Akcja odbywa się co roku w połowie października na pamiątkę pierwszych wysiedleń i egzekucji polskiej inteligencji i społecznych aktywistów dokonywanych przez hitlerowców po zajęciu ziem polskich.

W tym roku, jak poinformowało grodziskie LO, przed zapaleniem znicza młodzież wysłuchała krótkiego wykładu wygłoszonego przez nauczyciela historii – Sebastiana Skrzypczaka, dotyczącego harcmistrza Jana Skrzypczaka.

Przedstawiciele klasy 2B zapalili znicz, a wszyscy zebrani uczniowie i nauczyciele minutą ciszy uczcili pamięć przedwojennego nauczyciela.

Notka biograficzna - przedstawiona przez LO:

Jan Skrzypczak od 1933 roku do II wojny światowej pracował jako nauczyciel w Gimnazjum Miejskim im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. jednocześnie sprawując funkcję opiekuna drużyny harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego składającej się z uczniów Gimnazjum. Podczas okupacji niemieckiej organizował podziemne struktury harcerskie „Szarych Szeregów” w Wielkopolsce. W 1941 roku, po aresztowaniu Franciszka Firlika przez Niemców, zastąpił go na stanowisku Komendanta Chorągwi Poznańskiej "Szarych Szeregów". Jednocześnie działał w strukturach sztabu okręgowego Armii Krajowej. Zajmował się także tajnym nauczaniem. 23 kwietnia 1943 roku został aresztowany przez gestapo. Był więziony m.in. w poznańskim Forcie VII. W początkach roku 1944 wraz z grupą harcerzy, w tym m.in. Naczelnikiem „Szarych Szeregów” harcmistrzem Florianem Marciniakiem, został przewieziony do Gross Rosen. Tam został zamordowany, prawdopodobnie 20 lutego 1944 roku, z grupą ponad dwudziestu polskich harcerzy.