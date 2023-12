Zderzenie dwóch pojazdów w Maksymilianowie. Dwie osoby trafiły do szpitala Ania Borowiak

We wtorek, 5 grudnia, na drodze wojewódzkiej numer 308 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Z niegroźnymi obrażeniami do szpitala przewieziono dwie osoby.