"10 minut czekania na zielone". To nie wina sygnalizacji, a błąd kierowców?

- Za takim kierowcą tworzy się korek, nerwy, wymuszenia i jazda na czerwonym świetle. Problem kierowców, którzy są niewykrywalni dla pętli, wynika z nonszalancji, niechlujstwa i nieznajomości przepisów ruchu drogowego. Gdy samochód najeżdża na pętlę, informacja o tym automatycznie jest przekazywana do sygnalizatora świetlnego, a światło zmienia się z czerwonego na zielone. Stałem i sprawdzałem to wielokrotnie, nie czekałem dłużej niż 30 sekund i to przy wzmożonym ruchu na głównej trasie