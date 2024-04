"112 dla zwierząt". Od dziś w Wielkopolsce można korzystać z aplikacji Animal Helper

Już od piątku, 12 kwietnia, z aplikacji Animal Helper mogą korzystać użytkownicy z kolejnych województw: łódzkiego, wielkopolskiego i śląskiego. Dotychczas, do działającej od pół roku centrali, wpłynęło blisko 3000 zgłoszeń. Ta zatrważająca liczba to zwierzęce dramaty z zaledwie dwóch województw, przy czym większość z województwa pomorskiego. To właśnie tam aplikacja rozpoczęła swoje działania pilotażowo.

Głównym celem aplikacji „Animal Helper” jest szybka i skuteczna reakcja na krzywdę domowego, dzikiego lub gospodarskiego zwierzęcia. Ale chodzi też o budowanie świadomego i empatycznego społeczeństwa, które nie boi się reagować na tego rodzaju sytuacje.