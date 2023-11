Akcja “Paczuszka dla maluszka” ponownie w Grodzisku. Będzie można pomóc potrzebującym

"Paczuszka dla maluszka" to bożonarodzeniowa akcja, do której już od kilku lat zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są zaprzyjaźnione domy dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka oraz podopiecznych Fundacji Małych Stópek, których maluchy już pojawiły się na świecie.

W tym roku akcja rozpocznie się 3 grudnia i potrwa do 17 grudnia.