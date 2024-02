Nie milknie dyskusja wokół złego stanu technicznego budynku dawnego browaru. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo i pytają wprost, czy naprawdę nic nie da się zrobić?

- Sprawa jest skomplikowana. Gdyby nie sztywne stanowisko konserwatora zabytków, który nieustannie podtrzymuje starania, by budynek miał przywróconą funkcję browaru i ma pozostać w niezmienionym kształcie zewnętrznym i wewnętrznym, już dawno temat by się rozwiązał. Kilkanaście miesięcy temu, gdy obiekt był wystawiony na sprzedaż, zaprosiłem panią konserwator na rozmowę. Lokalizacja jest atrakcyjna, cena również nie była wygórowana. Zastanawialiśmy się nad zakupem budynku i przeznaczeniem go między innymi na cele biblioteczne. W grę wchodziła odbudowa, z zachowaniem obecnego wyglądu. Odpowiedź była taka, że nie ma takiej możliwości, bo wtedy nie będzie to już zabytek