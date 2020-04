Burmistrz chce wspierać lokalnych przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa. To inicjatywa burmistrza Piotra Hojana, który wyciąga pomocną dłoń do lokalnych firm. Do piątku, 24 kwietnia, wpłynęło 7 wniosków o umorzenie, zwolnienie i przedłużenie terminu płatności podatków od nieruchomości.

- Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest trudna dla nas wszystkich. Jednak jako burmistrz odpowiadam za realizację nałożonych ustawami zadań gminy. Do ich realizacji niezbędne są wpływy do budżetu, między innymi z podatków i opłat lokalnych. Obniżenie ich w ciągu roku budżetowego, oznacza niższe wpływy, a co za tym idzie ryzyko nie wykonania zaplanowanych w budżecie na 2020 rok zadań- zauważa Piotr Hojan. Mimo tego, burmistrz zdecydował się wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Część firm całkowicie musiała zrezygnować z prowadzenia działalności, część z kolei zdecydowała się na jej ograniczenie. - Nie będąc obojętnym na sygnały o trudnej sytuacji przedsiębiorców, korzystając z rozwiązań wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.568) przedłożyłem Radzie Miejskiej na najbliższe posiedzenie, które odbędzie się 27 kwietnia, dwa projekty uchwał - podkreśla Piotr Hojan. Gmina ma dla przedsiębiorców dwie propozycje. Pierwsza z nich dotyczy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Grodzisk Wlkp., których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, gdzie płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia 15 maja 2020r. i 15 czerwca 2020r. przedłuża się przedsiębiorcy do dnia 30 września 2020r. Druga opcja, jak informuje Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, gdzie zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, za miesiące kwiecień i maj 2020r.; zwolnienie przysługiwać będzie przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych, fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu, związanych z poprawą kondycji fizycznej, związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją, w szczególności polegających na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, klubów tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness, rehabilitacji leczniczej. - Podmioty, które nie zostały objęte zwolnieniem wprowadzonym zaproponowanymi uchwałami będą mogły ubiegać się o udzielenie ulgi z tytułu wszystkich podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych) na podstawie przepisu art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.) Podatnicy będą mogli ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej- podkreśla Piotr Hojan.