Charytatywny Bal Andrzejkowy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach Karolina Majchrzak

Druga połowa listopada to niezmiennie czas, w którym organizowane są zabawy andrzejkowe. To dobra okazja do spędzenia czasu w miłym gronie. Przekonali się o tym wszyscy, którzy wzięli udział w Charytatywnym Balu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej z Rakoniewic.