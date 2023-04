Co z budową ścieżki pieszo-rowerowej do Białej Wsi?

Wciąż w naszym regionie są miejsca, gdzie piesi i cykliści niestety nie mogą bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy miejscowościami. Smuci to jeszcze bardziej, kiedy za oknem czeka wiosna i wielu chciałoby zamienić cztery koła na dwa. Poruszanie się pieszo oraz rowerem jest z całą pewnością zdrowsze i przyjemniejsze, jednak czasem także konieczne. Nie każdy posiada samochód, a młodzież pewnie chętnie zrezygnowałaby z proszenia rodziców o podwózkę, mając w alternatywie możliwość jazdy rowerem.

Choć w naszym regionie nie brakuje dróg rowerowych, nadal bezpiecznie nie wybierzemy się np. z Grodziska do Białej Wsi i z powrotem. Czy w najbliższej przyszłości możemy liczyć na to, że to się zmieni?