Coraz więcej wilków w naszych lasach. Leśnicy: Nie panikujmy, ale bądźmy ostrożni

- Ślady ich bytowania odnajdujemy w różnych częściach Nadleśnictwa Grodzisk. Sam fakt, że populacja wilków rośnie, to bardzo dobre zjawisko. Trzeba jednak pamiętać, że zwiększa to też prawdopodobieństwo, że spotkań tych zwierząt z człowiekiem może być coraz więcej. Zachowajmy więc zdrowy rozsądek. Do lasu nie chodźmy samodzielnie, a zwierzęta zawsze trzymajmy na smyczy. Nie panikujmy, ale zachowajmy ostrożność i dbajmy o swoje bezpieczeństwo - podkreśla Tomasz Kałek.

- Do tej pory nie odnotowaliśmy żadnego sygnału o niebezpiecznych sytuacjach z ich udziałem. Spotkanie z takim zwierzęciem budzi respekt i warto uważać, ale naprawdę nie ma powodów do paniki i obaw - podkreśla Tomasz Kałek z Nadleśnictwa Grodzisk.

O trzech wilkach widzianych w lesie w okolicach Niemierzyc w gminie Granowo poinformował nas czytelnik. Administracyjnie teren ten należy do Nadleśnictwa Konstantynowo. Leśnicy takich sygnałów nie otrzymali, ale potwierdzają, że na terenie tego nadleśnictwa żyje 10 osobników.

Wilki to dzikie zwierzęta i unikają kontaktu z ludźmi. Co należy zrobić podczas spotkania w cztery oczy? Trzeba zachować się całkiem naturalnie. Pokazać mu swoją obecność. Wojciech Fabisiak, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Konstantynowo radzi, by zagwizdać lub pokrzyczeć w jego stronę. Wtedy zwierzę będzie mogło się zorientować, że ma do czynienia z człowiekiem.