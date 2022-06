Sobota, 4 maja, to drugi dzień zorganizowanych w tym roku Dni Rakoniewic. Park miejski wypełnił się po brzegi stęsknionymi za rozrywką w plenerze ludźmi, a organizatorzy zapewnili moc atrakcji! Punktualnie o godzinie 17.30 swój koncert rozpoczęła Cleo! Piosenkarka rozgrzała rakoniewicką publiczność bogatym repertuarem oraz wyjątkową charyzmą.

Dni Rakoniewic 2022: Cleo zachwyciła repertuarem oraz porwała tłumy

Pu dwuletniej przerwie, podobnie jak wiele plenerowych imprez w okolicy, ku radości mieszkańców i sąsiadów powróciły Dni Rakoniewic. Świętowanie rozpoczęto w piątek, obchodami Gminnego Dnia Dziecka a zakończyły się plenerową dyskoteką, którą poprowadził Pablo & Spens. Natomiast dziś, w porannych godzinach odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci do lat 16. W parku miejskim nie brakuje także punktów gastronomicznych oraz licznych atrakcji dla najmłodszych, takich jak dmuchańce, karuzele i wiele, wiele innych. Ale jak śpiewa Cleo, „W dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są”, to w godzinach późno popołudniowych oraz wieczornych na wszystkich zebranych czekają iście gwiazdorskie koncerty!

Od pierwszych minut swojego koncertu wokalistka nawiązała wyjątkową więź z publicznością. „Tak biegamy od lat, praca, dom, wiele spraw tylko nie ma czasu żyć. Ale jeśli choć raz zatrzymamy ten świat to nie stanie mu się nic” To tekst jednej z najnowszych piosenek Cleo – Mniej znaczy więcej. Całe szczęście, wszystkim zebranym tego dnia w Parku Miejskim udało się zwolnic i cieszyć się trwającą chwilą. Cleo bardzo się o to postarała!

