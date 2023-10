Dzień Seniora w Ptaszkowie. Były najlepsze życzenia i występy artystyczne

- Dojrzałość wieńczy życie. Jest czasem tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Drodzy seniorzy, po raz kolejny możemy się spotkać i świętować. Dzień Seniora to święto wyjątkowych osób, którymi jesteście właśnie wy. Jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przyjęliście nasze zaproszenie. Chciałabym życzyć wam długich lat życia wypełnionych zdrowiem i radością, a także troską i miłością najbliższych. Niech złota jesień życia będzie dla was najlepszym czasem na spełnienie marzeń i urzeczywistnienie wszelkich planów. Niech każdy wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość i wdzięczność, a optymizm i pogoda ducha nigdy was nie opuszczają