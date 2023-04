Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzony jest 2 kwietnia. Jest to również najlepszy moment aby zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi.

Dzień Świadomości Autyzmu. Ulicami Grodziska przeszedł "Marsz dla lepszego jutra"

– Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby uświadamiać społeczeństwo. Osoby w spektrum autyzmu są wśród nas i trzeba mówić o tym głośno. Takie wydarzenia są potrzebne, bo jako społeczeństwo wciąż o autyzmie wiemy niewiele. To doskonała okazja dla nas wszystkich, żeby kształtować w sobie postawy tolerancji, otwartości i szacunku wobec drugiej osoby – wskazuje Magdalena Kucharczyk, prezeska Fundacji Wspólna Przystań.

Marsz wyruszył spod Centrum Kultury Rondo o godzinie 17. Zakończył się przy budynku starostwa, gdzie uczestnicy mogli porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, czy najzwyczajniej wesprzeć się miłym słowem. Jako pierwsza głos zabrała Magdalena Kucharczyk, która opowiedziała między innymi o działalności fundacji.

- Naszą największą misją jest utworzenie domu dziennego pobytu dla osób po 25 roku życia. (...) Moje dziecko jest jeszcze małe, ale już dziś muszę myśleć o jego przyszłości. Myślę też o przyszłości innych dzieci, które są w takiej samej sytuacji - podkreślała.

Dzień Świadomości Autyzmu dla rodziców skupionych przy Fundacji Wspólna Przystań to okazja do tego - jak mówiła M. Kucharczyk - żeby wyjść na ulicę i pokazać innym, że ich dzieciom należą się takie same prawa jak wszystkim innym. Przywoływała przykłady osób w spektrum autyzmu, które doświadczyły dyskryminacji czy przemocy.