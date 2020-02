Ferie z Centrum Kultury Rondo. To był tydzień pełen wrażeń!

Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, tanecznych, warsztatach przygotowywania pizzy. Świetną atrakcją były gry planszowe, do których w domu dzieci coraz rzadziej sięgają oraz wspólne oglądanie filmu animowanego. Podczas zajęć, dzieci miały też możliwość poznania i obserwowania planet układu słonecznego przez teleskop. W programie znalazł się również wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu oraz do Muzeum Rogalowego, gdzie dzieci miały możliwość własnoręcznie przygotować i wypiec rogale świętomarcińskie.

W bogatym programie każdy znalazł propozycję dla siebie. I chociaż ferie już się skończyły, wspaniałe wspomnienia pozostaną z pewnością na długo.