Frekwencja wyborcza w gminach powiatu grodziskiego

Frekwencja wyborcza to oczywiście nic innego jak stosunek liczby oddanych głosów (ważnych kart do głosowania) do ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W wyborach samorządowych frekwencja jest zazwyczaj niższa niż w sąsiadujących z nimi w wyborczym kalendarzu wyborach do parlamentu.

Jak pamiętamy, ostatnie wybory parlamentarne zawiesiły tutaj poprzeczkę naprawdę bardzo wysoko. W Polsce do wyborczych urn w październiku ubiegłego roku poszła rekordowa liczba (74,38 proc.) wyborców. W powiecie grodziskim frekwencja w październiku 2023 roku sięgnęła 72,14 procent!

Zainteresowanie niedzielnymi wyborami samorządowymi było zdecydowanie niższe. W skali powiatu frekwencja wyniosła 48,39 procent.

Najbardziej zmobilizowani do udziału w wyborach byli mieszkańcy gminy Granowo, którzy osiągnęli wynik na poziomie 55,06 procent. Frekwencja w pozostałych gminach wygląda następująco: