Gmina Grodzisk Wielkopolski: Co zrobić z choinką po świętach? Harmonogram odbioru drzewek w 2022

Do kiedy trzymać w domu choinkę? Niektórzy pozbywają się jej po Objawieniu Pańskim, czyli święcie Trzech Króli, które wypada 6 stycznia. Inni chcą dłużej cieszyć się świątecznym drzewkiem, dlatego rozbierają ją w Niedzielę Chrztu Pańskiego, czyli w pierwszą niedzielę po święcie Trzech Króli.

Osoby, które lubią świąteczną atmosferę trzymają choinkę znacznie dłużej, bo do święta Matki Bożej Gromnicznej, które wypada dopiero 2 lutego, choć to rozwiązanie jest bardzo trudne do realizacji w przypadku naturalnej choinki, która z pewnością już zaczęła się sypać.