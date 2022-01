Gmina Kamieniec: Koncert kolęd w wykonaniu zespołu śpiewaczego "Zgoda"

Msza św. rozpoczęła się od Orszaku Trzech Króli, w którym oprócz księdza proboszcza Łukasza Majchrzaka i ministrantów, dumnie kroczyli członkowie chórku kościelnego. Po nabożeństwie rozpoczął się koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Zgoda".

- Pragnęliśmy podarować wszystkim odbiorcom czas i przestrzeń na radość, na wspólny śpiew, na powrót do dziecięcej prostoty, co zapewniają kolędy, bo jak powiedział W. Korcz: „Kolęda to marzenie o świecie sprawiedliwym, czułym i bezpiecznym. O takim, w którym dobro zawsze zwycięża, a kłopoty są tylko na chwilę. Kolęda to nadzieja, że kiedyś na pewno będzie pięknie. Pozostając w nastroju przepełnionych dobrocią i ciepłem świąt, zgromadzeni parafianie i goście słuchali i śpiewali wspólnie z artystami stare i nowe kolędy oraz pastorałki - mówi dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Kamieńcu, Małgorzata Stachowiak.