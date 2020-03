Gmina Opalenica: Strażak został pobity przez prezesa OSP?

Alarm postawił strażaków z OSP Wojnowice na nogi 5 marca. Kilka minut po godzinie 19 druhowie zaczęli zbierać się w remizie do wyjazdu na akcję. - Pojawiłem się jako drugi. Przebrałem się i wsiadłem za kierownicę. Wyjechałem z garażu i wtedy przyszedł prezes. Kazał mi się przesiąść. Z racji, że ważny jest dla nas czas wyjazdu, bo może chodzić o ludzkie życie, odmówiłem, bo byłyby to kolejne stracone, być może najważniejsze sekundy- mówi Marek Kurek, strażak OSP Wojnowice.

Kilka minut później na miejscu pojawili się wezwani przez strażaka policjanci. - Wtedy wersja zmieniła się, a prezes stwierdził, że potknąłem się wychodząc z samochodu, a on mnie złapał. Każdy strażak czy kierowca ciężarówki wie, jak wychodzi się z takiego samochodu. Przodem do kabiny. To niemożliwe, żeby podczas łapania kogoś, kto miałby się potknąć, wybić mu dwa zęby- mówi Marek Kurek.

Stracił dwa zęby Po tym zdarzeniu strażak zgłosił się do szpitala, w celu wykonania obdukcji. Skarżył się na ból głowy oraz klatki piersiowej. W karcie informacyjnej ze szpitala czytamy, że w wyniku zdarzenia doszło do krwawienia z nosa oraz uszkodzenia zębów. Dwa z nich zostały wybite, jeden poważnie naruszony. Lekarze wskazali również na stłuczenie ściany klatki piersiowej. Obrażenia te spowodowały naruszenie czynności narządów ciała powyżej 7 dni.

Burmistrz chce wyjaśnienia całej sprawy

O sprawie strażak poinformował również burmistrza Opalenicy. Tomasz Szulc podkreśla, że najważniejsze dla niego jest to, żeby sytuacja została wyjaśniona. - Czekam na efekt pracy funkcjonariuszy policji, którzy są odpowiednim organem do rozstrzygnięcia tej sprawy. Gdy policyjne postępowanie zostanie zakończone, będziemy podejmować odpowiednie kroki. Na ten moment nie wiemy, czy doszło do pobicia, czy do pomówienia. Jako burmistrzowi zależy mi na tym, żeby jednostka OSP Wojnowice działała bez żadnej skazy, bez cienia wątpliwości. To strażacy, którzy wykazują się wielkim zaangażowaniem i oddaniem- mówi w rozmowie z nami Tomasz Szulc.