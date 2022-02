Gmina Rakoniewice: W deszczowe dni droga w Blinku zmienia się w aleję błota. Mieszkańcy od lat czekają na poprawę

Blinek to niewielka wieś w gminie Rakoniewice. Mieszkańcy mówią, że maja ogromny problem, bo od lat proszą o wykonanie drogi, która prowadzi wzdłuż zabudowań. Każda z tras dojazdowych do wsi również jest w kiepskim stanie. Gmina wybudowała drogę asfaltową od Jabłonny w kierunku Blinka, ale asfalt urywa się w połowie drogi. Mieszkańcy czują się zapomnieni przez władze gminy.

- Kilka razy dzwoniliśmy do urzędu pytać, co dalej z naszą drogą. Zawsze słyszymy, że nie ma pieniędzy. Droga dojazdowa do wsi z Jabłonny urywa się w połowie, asfalt się kończy i tyle. A zapowiedzi były takie, że będzie zrobiona całość - mówi w rozmowie z nami mieszkanka Blinka.