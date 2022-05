Gmina Rakoniewice: Wprowadzono zakaz podlewania ogrodów! Co grozi za jego notoryczne łamanie?

Lato zbliża się wielkimi krokami. Choć do kalendarzowego rozpoczęcia wakacji pozostało jeszcze kilkadziesiąt dni, to już pogoda zafundowała nam kilka bardzo upalnych niespodzianek. W związku z tym burmistrz Rakoniewic wydał zarządzenie, zgodnie z którym wprowadzono zakaz pobierania wody z sieci wodociągu publicznego na terenie całej gminy Rakoniewice do podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, upraw rolnych, tuneli foliowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów.

Zakaz obowiązuje od 18 maja do końca sierpnia. Podobne zakazy wprowadzano w gminie już w minionych latach. Zdarzało się bowiem, że w okresie letnim mieszkańcy przez kilkanaście godzin byli pozbawieni dostępu do wody.

- Zarządzenie obowiązuje w godzinach od 6 do 24. Chodzi o to, żeby w ciągu dnia woda była pobierana do tego, do czego jest najbardziej potrzebna - do codziennego życia. Ogrody mogą poczekać, a mieszkańcy muszą mieć wodę do najpotrzebniejszych czynności, rolnicy do napojenia zwierząt. Mam nadzieję, że mieszkańcy zastosują się do tego apelu i przestawią sterowniki do podlewania ogródków na godziny nocne, kiedy woda nie jest nam w domach aż tak potrzebna - mówi burmistrz Rakoniewic, Gerard Tomiak.