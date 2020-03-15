Grodzisk: jak w związku z obecną sytuacją działa szpital

opr. awy
arch. redakcji,
Grodzisk: jak w związku z obecną sytuacją działa szpital. Są istotne zmiany

Komunikat SP ZOZ w Grodzisku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż od dnia 13.03.2020r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadza ograniczenie dostępu do szpitala.
W załącznikach podano zasady postępowania i kontaktowania się z personelem Szpitala.

OD DNIA 14.03.2020r. OGRANICZONY ZOSTANIE DOSTĘP DO SZPITALA W GRODZISKU WLKP.
OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO SZPITALA:
• PERSONEL SZPITALA
• OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE DECYZJI KIEROWNIKA ODDZIAŁU (NP. PO ODBIÓR NOWORODKA LUB PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO ITP.)
• DOSTAWCY (NP. APTEKA) PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU DOSTAWY Z KIEROWNIKIEM
WSZYSTKIE OSOBY POZA PERSONELEM SZPITALA ZOBOWIĄZANE SĄ DO WYPEŁNIENIA ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PRACUJĄCE PORADNIE:

• CHIRURGICZNA – PRZYPADKI NAGŁE

• KARDIOLOGICZNA – PRZYPADKI NAGŁE

• GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZA – PACJENTKI W CIĄŻY

ZAWIESZONE PORADNIE

• GASTROENTEROLOGICZNA

• ORTOPEDYCZNA

ZAWIESZONE PRACOWNIE

• RTG

• ENDOSKOPII (GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA)

• TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

OGRANICZENIE WIZYT TYLKO DO WIZYT NAGŁYCH

ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z PORAD TELEFONICZNYCH POD NUMERAMI TELEFONÓW:

• PORADNIA KARDIOLOGICZNA: 61 44 36 550

• PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA: 61 44 36 561

• PORADNIA CHIRURGICZNA: 789 363 306

REJESTRACJA TYLKO TELEFONICZNA NA OKREŚLONĄ GODZINĘ POD NUMERAMI TELEFONÓW:

• KARDIOLOGICZNA I CHIRURGICZNA: 61 44 36 539

• GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZA: 61 44 36 561

DO PORADNI WCHODZI TYLKO PACJENT UMÓWIONY NA WIZYTĘ NA DANĄ GODZINĘ

PUNKT POBORU MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
W budynku Poradni Specjalistycznych

WYKONYWANE BĘDĄ BADANIA NA PODSTAWIE SKIEROWANIA

BADANIA PŁATNE NIE BĘDĄ WYKONYWANE

POBIERANIE MATERIAŁÓW W GODZINACH 07:15-09:00

ODBIÓR WYNIKÓW W GODZINACH 13:00-14:00

ODBIÓR PACJENTA Z ODDZIAŁU TYLKO PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PO WCZEŚNIEJSZYM WYPEŁNIENIU ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

Dyrektor SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
Jacek Profaska

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

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