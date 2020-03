Grodzisk: jak w związku z obecną sytuacją działa szpital

Komunikat SP ZOZ w Grodzisku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż od dnia 13.03.2020r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadza ograniczenie dostępu do szpitala.

W załącznikach podano zasady postępowania i kontaktowania się z personelem Szpitala.

OD DNIA 14.03.2020r. OGRANICZONY ZOSTANIE DOSTĘP DO SZPITALA W GRODZISKU WLKP.

OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO SZPITALA:

• PERSONEL SZPITALA

• OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE DECYZJI KIEROWNIKA ODDZIAŁU (NP. PO ODBIÓR NOWORODKA LUB PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO ITP.)

• DOSTAWCY (NP. APTEKA) PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU DOSTAWY Z KIEROWNIKIEM

WSZYSTKIE OSOBY POZA PERSONELEM SZPITALA ZOBOWIĄZANE SĄ DO WYPEŁNIENIA ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

PRACUJĄCE PORADNIE:

• CHIRURGICZNA – PRZYPADKI NAGŁE

• KARDIOLOGICZNA – PRZYPADKI NAGŁE

• GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZA – PACJENTKI W CIĄŻY

ZAWIESZONE PORADNIE

• GASTROENTEROLOGICZNA

• ORTOPEDYCZNA

ZAWIESZONE PRACOWNIE

• RTG

• ENDOSKOPII (GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA)