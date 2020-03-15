Grodzisk: jak w związku z obecną sytuacją działa szpital

Komunikat SP ZOZ w Grodzisku
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż od dnia 13.03.2020r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadza ograniczenie dostępu do szpitala.
W załącznikach podano zasady postępowania i kontaktowania się z personelem Szpitala.
OD DNIA 14.03.2020r. OGRANICZONY ZOSTANIE DOSTĘP DO SZPITALA W GRODZISKU WLKP.
OSOBY UPRAWNIONE DO WSTĘPU DO SZPITALA:
• PERSONEL SZPITALA
• OSOBY UPRAWNIONE NA PODSTAWIE DECYZJI KIEROWNIKA ODDZIAŁU (NP. PO ODBIÓR NOWORODKA LUB PACJENTA HOSPITALIZOWANEGO ITP.)
• DOSTAWCY (NP. APTEKA) PO UPRZEDNIM USTALENIU TERMINU DOSTAWY Z KIEROWNIKIEM
WSZYSTKIE OSOBY POZA PERSONELEM SZPITALA ZOBOWIĄZANE SĄ DO WYPEŁNIENIA ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
PRACUJĄCE PORADNIE:
• CHIRURGICZNA – PRZYPADKI NAGŁE
• KARDIOLOGICZNA – PRZYPADKI NAGŁE
• GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZA – PACJENTKI W CIĄŻY
ZAWIESZONE PORADNIE
• GASTROENTEROLOGICZNA
• ORTOPEDYCZNA
ZAWIESZONE PRACOWNIE
• RTG
• ENDOSKOPII (GASTROSKOPIA, KOLONOSKOPIA)
• TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
OGRANICZENIE WIZYT TYLKO DO WIZYT NAGŁYCH
ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z PORAD TELEFONICZNYCH POD NUMERAMI TELEFONÓW:
• PORADNIA KARDIOLOGICZNA: 61 44 36 550
• PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA: 61 44 36 561
• PORADNIA CHIRURGICZNA: 789 363 306
REJESTRACJA TYLKO TELEFONICZNA NA OKREŚLONĄ GODZINĘ POD NUMERAMI TELEFONÓW:
• KARDIOLOGICZNA I CHIRURGICZNA: 61 44 36 539
• GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZA: 61 44 36 561
DO PORADNI WCHODZI TYLKO PACJENT UMÓWIONY NA WIZYTĘ NA DANĄ GODZINĘ
PUNKT POBORU MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH
W budynku Poradni Specjalistycznych
WYKONYWANE BĘDĄ BADANIA NA PODSTAWIE SKIEROWANIA
BADANIA PŁATNE NIE BĘDĄ WYKONYWANE
POBIERANIE MATERIAŁÓW W GODZINACH 07:15-09:00
ODBIÓR WYNIKÓW W GODZINACH 13:00-14:00
ODBIÓR PACJENTA Z ODDZIAŁU TYLKO PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ, PO WCZEŚNIEJSZYM WYPEŁNIENIU ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
Dyrektor SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim
Jacek Profaska
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