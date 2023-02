Grodziskie uczennice zakwalifikowały się do ogólnopolskiego konkursu tanecznego You Can Dance Karolina Majchrzak

Zespół PINK: (klasy 4) Wiktoria Skoracka, Marianna Koza, Zuzanna Jastrząb, Weronika Piatczyc, Edyta Silska, Julia Pakuła, Martyna Nowak, Natalia Klapa, Helena Peters, Kinga Ginter Małgorzata Wolan Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków z Grodziska Wielkopolskiego zakwalifikowały się do ogólnopolskiego konkursu tanecznego You Can Dance. Ich oryginalne choreografie mają szanse wygrać, a wy możecie im w tym pomóc.