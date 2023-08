Jest wsparcie na budowę kolejnego etapu ścieżki. Docelowo połączone zostaną dwie wsie

Całkowita wartość planowanej inwestycji to kwota nieco ponad 541 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 250 tysięcy złotych.

- To kolejny, drugi już etap budowy ścieżki na trasie Gnin - Ruchocice. W ramach zadania powstanie odcinek o długości około 500 metrów. Do wykonania pozostanie jeszcze ostatni odcinek, łączący ścieżkę bezpośrednio z Gninem, ale to plan na przyszłość