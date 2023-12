Kolędnicy po raz kolejny odwiedzili mieszkańców. Parafia w Ruchocicach kontynuuje tradycję

W tym roku kolędowanie odbyło się już po raz 9. To kilkuletnia tradycja, którą przerwał jedynie czas pandemii. W tym roku mieszkańców wszystkich wsi należących do parafii pw. św. Urszuli w Ruchocicach odwiedziło aż 8 grup kolędniczych, które tworzyło 53 dzieci i 11 osób dorosłych. W pięknych strojach, z kolędą na ustach i ważnym przesłaniem, wędrowali od domu do domu w Ruchocicach, Gninie, Ratajach, Goździnie, Elżbiecinach i Augustowie.

- To jest Boże przedsięwzięcie i z tego powodu zawsze się udaje

- mówi koordynatorka corocznego kolędowania Jolanta Kornatka, która przygotowuje scenariusz tego przedsięwzięcia.

Kolędowanie odbywa się w ramach Papieskiego Działa Misyjnego Dzieci. Pani Jolanta dzieli dzieci na grupy, ustala trasy, znajduje opiekunów i wyznacza zadania. Podkreśla przy tym jednak, że bez osób zaangażowanych w życie parafii i szkoły, nic sama by nie zrobiła. To rodzice pomagają w logistyce, szyją stroje i razem z dziećmi odwiedzają mieszkańców.