Kolejne wsie zapraszają do wspólnego świętowania. Przed nami dożynki w Borzysławiu Karolina Majchrzak

Tradycyjnie, jak co roku w sierpniu oraz wrześniu, wsie organizują dożynki! To ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. To idealna okazja do integracji całych wiejskich społeczności. Tak będzie i w Borzysławiu!