Koncert Grodziskiej Orkiestry Dętej na Jarmarku Świątecznym

Koncert poprzedził przemarsz orkiestry z ulicami Grodziska. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję usłyszeć szereg świątecznych utworów, które rozgrzały grodziszczan w ten chłodny dzień. Oprócz pięknych polskich kolęd, jak na przykład "Przybieżeli do Betlejem", orkiestra zaprezentowała nam takie utwory jak "Mam tę Moc", "Last Christmas", "Jingle Bell" czy finalnie "We Wish You a Merry Christmas".

Uroku całemu występowi dodały popisy taneczne. Na sam koniec, kapelmistrz orkiestry, Renata Kubale, złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt.