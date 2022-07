Zespół Trio Mariachi zainaugurował cykl "Letnia scena nieoczywista"

Widownia nie zawiodła. Na koncercie pojawiła się duża grupa ludzi, która przy dobrej pogodzie i żywiołowej muzyce bawiła się świetnie.

- Fajne wydarzenie, muzykę słychać z daleka, co zachęca do przyjścia- mówił jeden z widzów.

Był to pierwszy koncert pod tym szyldem. W te wakacje możemy spodziewać się jeszcze dwóch podobnych wydarzeń, tym razem w innych miejscach.

- W tym roku zaplanowane są 3 koncerty. Następne 2 odbędą się w nowych miejscach - 30 lipca w okolicach Placu Wiosny Ludów zagra zespół The Synki. 26 sierpnia na ulicy Szerokiej czas umili nam Perspective Band. Koncerty będą organizowane pod szyldem "Letnie koncerty dla młodych". Powodem tych lokalizacji jest pokazanie tego, co jest tam fajne, a czego na co dzień możemy nie zauważyć- podkreśla dyrektor CK Rondo.