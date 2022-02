Kradł paliwo i wpadł. 26-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościanie zatrzymali 26-latka, który kilkanaście razy ukradł paliwo z różnych stacji benzynowych.

W ostatnim czasie policjanci otrzymali kilka zgłoszeń o kradzieżach, do których dochodziło na terenie różnych stacji paliw, również w powiecie grodziskim. Funkcjonariusze ustalili sposób działania i dane personalne sprawcy. Jak wyjaśnia sierż. sztab. Paulina Piechowiak, mężczyzna tankował paliwo, a następnie nie płacąc, odjeżdżał. Do kradzieży wykorzystywał Renault Clio i BMW, zmieniając tablice rejestracyjne w pojazdach.

- Mężczyzna został zatrzymany w trakcie kontroli przez funkcjonariuszy prewencji, a w jego pojeździe ujawniono kanistry z paliwem. Funkcjonariusze doprowadzili 26-letniego mieszkańca powiatu kościańskiego do komendy, gdzie kryminalni przedstawili mężczyźnie zarzuty kradzieży, do których się przyznał. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Kościanie zastosował wobec niego areszt na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - tłumaczy oficer prasowa KPP w Kościanie.