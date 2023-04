Lada moment boisko w Grąblewie będzie gotowe. To kolejne spełnione marzenie strażaków! Ania Borowiak

Boisko to kolejne spełnione marzenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie. I kolejny przykład na to, że jeśli bardzo się czegoś chce, to nie ma rzeczy niemożliwych. Już niebawem obiekt zostanie oddany do użytku. Cieszą się strażacy, ale powody do radości mają przede wszystkim dzieci, bo to z myślą o nich strażacy podjęli się tej inicjatywy.