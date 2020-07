Łąki kwietne będą coraz częstszym widokiem w Grodzisku? Trawniki nie są koszone celowo

Łąkowe kwiaty pełnią nie tylko funkcję estetyczną, ale także antysmogową. Poza tym obniżają temperaturę powietrza. Ich utrzymanie jest tańsze niż trawnika, bo łąka kwietna musi być koszona tylko raz lub dwa razy w roku. Nie zapominajmy też, że łąki te dają pożywienie i schronienie dla pożytecznych owadów, w tym pszczół. Czy ten pomysł ma szansę na stałe wpisać się w krajobraz naszego miasta?

Mieszkańcy często dopytują, dlaczego niektóre fragmenty miasta nie są regularnie koszone. To celowe zabiegi, bowiem w niektórych częściach Grodziska powstają łąki kwietne. Ale jest również drugi powód - oszczędności.

- Konsekwencje społeczne i gospodarcze pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 oraz brak możliwości przewidzenia dalszego rozwoju sytuacji, miały i wciąż mają istotne znaczenie dla stanu finansów gminy. Wpływy do budżetu uległy wyraźnemu zmniejszeniu, a pojawiły się nowe, niezaplanowane wydatki. Spowodowało to konieczność wprowadzenia pewnych oszczędności. Założyłem, że w pierwszej kolejności powinny one dotyczyć tych zadań, których ograniczenie będzie jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców- mówi burmistrz Piotr Hojan.