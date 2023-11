Lena i Oliwia Nowak mają za sobą kolejny świetny sezon

Jako pierwsza swoją sportową przygodę rozpoczęła Oliwia. W 2019 roku do szkoły przyjechał prezes klubu LKS Budowlani Całus z trenerką i olimpijką z Rio de Janeiro z 2016 roku Patrycją Piechowiak. Spotkanie zainspirowało Oliwię, która dołączyła do klubu. Od tego czasu lista sukcesów wydłuża się. W tym sezonie podczas Mistrzostw Polski do lat 17 w Dębicy 16-latka zdobyła brązowy medal. Podczas XXVI Ogólnopolskich Igrzysk LZS również wywalczyła brązowy medal. Ten sezon Oliwia zakończyła z tytułem mistrzyni Wielkopolski.

Lena, młodsza siostra Oliwii, również ma się czym pochwalić. W tym sezonie zdobyła brązowy medal podczas Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS w Ciechanowie. Podczas Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików do lat 15 w podnoszeniu ciężarów wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski.

Siostry biorą również udział w zgrupowaniach szkoleniowych kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów.

Sport wymaga wielu wyrzeczeń, a dziewczyny poświęcają się swojej pasji całkowicie. Trenują sześć razy w tygodniu, a największą satysfakcją jest realizacja kolejnych celów, które wyznaczają sobie na drodze do sukcesu. Docenić trzeba też ich świetną organizację, bo treningi łączą z nauką i innymi zainteresowaniami.