Maksymilian Maluśki: Trzeba wierzyć w swoje marzenia i ciężko pracować

- Zainspirowały mnie filmy gitarzystów w Internecie, które emanowały radością i pasją do gry. Widać było, że kochają to, co robią – mówi.

Zaczął brać lekcje gitarowe i rozwijać swoje umiejętności pod okiem profesjonalnych nauczycieli. Choć jego mama grała na klarnecie i fortepianie, decyzję o graniu na gitarze podjął sam.

- To była moja decyzja, ale rodzice zawsze mnie wspierali, aby nie zaprzepaścić tego, co już rozpocząłem.

Obecnie Maks uczęszcza do Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu, gdzie rozwija swoje umiejętności. W szkole ma indywidualny plan zajęć, dedykowany dla tych, którzy wyróżniają się, biorą udział w konkursach, koncertują i reprezentują szkołę. Wakacje to dla niego szczególny czas, kiedy sam ustala swoje treningi muzyczne. Ten czas dodatkowo go motywuje, bo pokazuje mu, jak może wyglądać jego przyszłość.