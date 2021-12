Mikołajkowy korowód w Wąbiewie. Wyjątkowy gość odwiedził najmłodszych mieszkańców Ania Borowiak

Święty Mikołaj znany jest na całym świecie. Kochają go przede wszystkim dzieci. W niedzielę, 5 grudnia, dotarł do Wąbiewa. Sołtys Ilona Lobka wspólnie z radą sołecką dzielnie wspierali „święty” konwój i wędrowali od domu do domu z workiem pełnym słodkich prezentów. Przy wsparciu pomocników, którzy razem ze Świętym Mikołajem stworzyli wyjątkowy orszak, wyczekiwany gość dotarł do dzieci. Fantastyczna inicjatywa mieszkańców sprawiła wiele radości, szczególnie dzieciom, które otrzymały słodkie upominki.