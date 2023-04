Mnóstwo śmieci i rozbite szkło. Tak wygląda okolica grodziskiego stadionu kilka dni po meczu Warty Poznań

O sprawie zaalarmował nas czytelnik.

- Okolica stadionu wygląda tak po każdym większym meczu. Są butelki po alkoholu, śmieci po jedzeniu. Mieszkam w pobliżu stadionu i często spaceruję tam z psem. Nie mam nic przeciwko meczom, sam jestem kibicem, ale to nie powinno tak wyglądać - mówi nasz rozmówca.

We wtorek, 25 kwietnia, pojechaliśmy sprawdzić, jak wygląda parking u zbiegu ulic Sportowej i Malinowskiego, z którego korzystają kibice. I trudno nie zgodzić się z naszym rozmówcą - wszędzie jest pełno śmieci, puszek, butelek, papierków, rozbitego szkła.

- Tak to wygląda praktycznie po każdym większym meczu. Nie zawsze tak jest, ale to nie jest pierwsza taka sytuacja. Być może problemem jest niewystarczająca ilość koszy na śmieci, ale to i tak nie jest usprawiedliwieniem dla wyrzucania wszystkiego gdzie popadnie - mówi mieszkaniec Grodziska.