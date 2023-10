Na ulicy Szerokiej stanęła wystawa poświęcona historii sportu w Grodzisku Wielkopolskim

Na ulicy Szerokiej stanęła wystawa, która przedstawia historię grodziskiego sportu. Jak zapowiada Dariusz Matuszewski, będzie można ją oglądać do końca roku. Później trafi do szkół, instytucji i finalnie do Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej.

- Pomysł na wystawę narodził się, kiedy zaczęliśmy zbierać pamiątki o Dyskobolii. Sukcesywnie napływały od nas materiały dotyczące różnych dziedzin sportu, które rozwijały się na przestrzeni ostatnich 100 lat w naszym mieście. Okazało się, że piłka nożna nie jest jedyną dyscypliną, którą może pochwalić się Grodzisk. Chcieliśmy pokazać to, co się działo w sporcie i to, co nadal się rozwija

- mówi Dariusz Matuszewski, kustosz Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej.

Jak dodaje, działalność sportowa w Grodzisku Wielkopolskim jest niezwykle bogata.